2 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:27 — REGNUM В Южной Корее обсудили комичную ситуацию, приключившуюся с одним из кандидатов в президенты.

Робот Цитата из к/ф «Суррогаты». Реж. Джонатан Мостоу. 2009. США

По сообщению южнокорейских СМИ, 28 октября кандидат в президенты от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён посетил мероприятие «Robot World 2021», на котором его попросили протестировать робота-собаку.

Позднее некоторые СМИ опубликовали статьи, в которых говорилось о том, что Ли Чжэ Мён якобы издевается на роботом-собакой, сбивая её с ног.

1 ноября кандидат в президенты Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал СМИ, обвинив их фальсификации новостей.

«Некоторые СМИ распространяют фальшивые новости о том, что я якобы жестоко обращаюсь с роботами. Данные статьи направлены на то, чтобы выставить меня злым человеком», — сказал Ли Чжэ Мён.

Кандидат в президенты также сообщил, что из видео была вырезана часть, на которой было запечатлено, как разработчики просят его протестировать робота.

«Видимо, Ли Чжэ Мён очень хочет стать президентом, раз борется со всеми фейками», — отмечает cind***.

«При таком раскладе я должен извиниться перед своей клавиатурой, по которой стучу каждый день?» — интересуется hpjo***.

Ли Чжэ Мён Цитата из видео «이재명 지사 개발이익은 공공 위해 쓰여야» пользователя 경기도청방송국GTV. youtube.com

«Жестокое обращение с роботами? Вы о чем?» — вопрошает park***.

«Тогда Арнольд Шварцнеггер не киноактер, а международный преступник», — смеется mast***.

«Почему даже обычные испытания роботов превращаются в политические баталии?» — интересуется lsy1***.

«Сегодня я «злоупотреблял» молотком, а также ругался на автомобиль. Видимо, я попаду в ад. Однако, если я раскаюсь, ничего не случится?» — вопрошает hoon***.

«В таком случае роботам тоже нужно создать свой профсоюз!» — пишет namu***.

«Употребляя словосочетание «жестокое обращение с», Вы равняете людей с роботами?» — интересуется rpbu***.

«Интересно, если бы нечто подобное сотворили Юн Сок Ёль или Хан Чжун Пхё, общество их так же защищало?» — вопрошает park?

«Кто-то банки консервные на улице пинает, и ничего. Не вижу ничего плохого в действиях Ли Чжэ Мёна, перевернувшего робота в рамках теста», — пишет myin***.

Робот-собака (сс) Kate Nevens

«Тест как тест. Не понимаю из-за чего эта шумиха», — недоумевает ashi***.

«Сочетание слов «жестокое обращение» используется по отношению к живым существам. Видимо, у кого-то проблемы с психикой…» — пишет yong***.

«Это заговор!» — отмечает pooh***.