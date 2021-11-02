Ярославль, , 16:00 — REGNUM В больницы Ярославской области будет направлено 17 новых, полностью оснащённых оборудованием машин «скорой помощи». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Машина «Скорой» Yarregion.ru

Из полученных машин три реанимобиля направят на «Станцию скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» в Ярославле, ещё три на станцию скорой в Рыбинске. Также две «скорых» поедут в Ростовскую ЦРБ.

По одной машине получат Даниловская, Большесельская, Гаврилов-Ямская, Переславская, Пречистенская и Тутаевская больницы и «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова» в Мышкине. До конца года в Ярославскую область ожидается поставка ещё 11 спецмашин.

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