Ярославль, 2 ноября 2021, 16:00 — REGNUM В больницы Ярославской области будет направлено 17 новых, полностью оснащённых оборудованием машин «скорой помощи». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Из полученных машин три реанимобиля направят на «Станцию скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» в Ярославле, ещё три на станцию скорой в Рыбинске. Также две «скорых» поедут в Ростовскую ЦРБ.
По одной машине получат Даниловская, Большесельская, Гаврилов-Ямская, Переславская, Пречистенская и Тутаевская больницы и «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова» в Мышкине. До конца года в Ярославскую область ожидается поставка ещё 11 спецмашин.
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