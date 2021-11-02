Москва, 2 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,14%, до 72,55 рубля. Евро прибавляет 0,24%, поднимаясь до 83,13 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА REGNUM Деньги

«На валютных рынках сохраняется напряженная обстановка. Трейдеры ждут решения двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.

Они опасаются, что на фоне ускорения долларовой инфляции регулятор начнет ускоренно сворачивать программу выкупа облигаций и повышения учетных ставок. Такое решение ударит по сырьевым валютам и в целом по рисковым инструментам.

Кроме того, на рубль давит продолжающийся рост заболеваемости и смертности от коронавируса, а также обострение ситуации на Донбассе, где украинские военные пытаются вновь перевести противостояние в горячую фазу. Последний сценарий негативен для России вне зависимости от того, кто будет более успешен на поле боя.

Победы ВСУ будут означать слабость внешнеполитической позиции России, победы ополченцев породят новые обвинения России во вмешательстве и возможные санкции.

Дополнительно против рубля играет то, что в ожидании, что ЦБ РФ в рамках борьбы с инфляцией ещё повысит ключевую ставку, инвесторы не спешат с покупкой российских облигаций, ожидая более высоких доходностей.

Тем не менее, большинство опасений носят чисто спекулятивный характер. Играть против рубля в ситуации, когда резервы обновляют исторические максимумы, бюджет профицитен, а политика регулятора крайне жестка — не самая лучшая стратегия.

Тут любой новый рост на сырьевых рынках способен высадить «медведей» из позиций в очень болезненной форме. Так что, пока у рубля гораздо больше шансов на укрепление, чем на просадку», — считает эксперт.

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