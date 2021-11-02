Джакарта, , 15:59 — REGNUM Власти Индонезии нацелены привить от коронавируса 26,4 млн детей в возрасте 6−11 лет, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство Индонезии официально разрешило прививать детей до 11 лет вакциной Sinovac. Вакцина Sinovac признана безопасной для детей в возрасте 6−11 лет, основываясь на результатах клинических испытаний, которые показали, что эффективность вакцины достигла 96,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, после участия в конференции по климату в Великобритании президент Джоко Видодо продолжил свою рабочую поездку в Абу-Даби (ОАЭ).

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