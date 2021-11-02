Москва, 2 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Популярная группа Artik & Asti распалась. Об этом заявил её участник Артём Умрихин (Artik) в Instagram-аккаунте коллектива 2 ноября.

Скриншот с YouTube Анна Дзюба (Asti)

https://www.instagram.com/p/CVxJWK_qVMy/

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным… Аня покидает группу Artik & Asti», — написал Умрихин. «Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе», — добавил он. Однако Умрихин не назвал причин распада, а также имени нового участника дуэта.

ИА REGNUM напоминает, что коллектив Artik & Asti был основан в 2011 году Артёмом Умрихиным и Анной Дзюбой. Дуэт выпустил несколько хитов, среди которых «Девочка танцуй», «Истеричка», «Грустный дэнс» и «Неделимы».