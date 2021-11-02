Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Уход оппозиционных депутатов из парламента Грузии может привести к тому, что не получится провести избирательную реформу и снизить проходной барьер на парламентских выборах. Об этом 2 ноября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня у нас есть демократическая конституция, где установлена пропорциональная избирательная система с пятипроцентным демократическим барьером. Конечно, мы продолжим обсуждать снижение барьера, но если в конституции ничего не изменится, это не нанесёт никакого ущерба демократическому развитию», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что парламентские выборы в Грузии в любом случае должны пройти по пропорциональной схеме. Даже без снижения проходного барьера парламент будет легитимным и демократичным.

Стоит отметить, что в 2020 году на парламентских выборах в Грузии проходной барьер был временно снижен до 1%. Если бы он остался на уровне 5%, то в парламент прошли бы только две партии: «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение».

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