Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Оренбургской области на первичном рынке жилья в третьем квартале 2021 года цены выросли 6,8%. Об этом сообщает Оренбургстат.

Динамика цен на жильё в ПФО Orenstat.gks.ru

В конце сентября средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 45 085 рублей. Между тем, на вторичном рынке, напротив, отмечено снижение цен — на 0,3%. Стоимость квадратного метра жилья упала до 39 655 рублей.

В большинстве регионов Приволжского федерального округа в III квартале 2021 года наблюдался рост цен на жилье, как в новостройках, так и на вторичном рынке. Наибольшее повышение цен на первичном рынке зафиксировано в Оренбургской области, на вторичном рынке (на 19,6%) в Пензенской области.