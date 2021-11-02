Москва, , 15:53 — REGNUM Тот факт, что одно только высказанное публично поручение президента России Владимира Путина Газпрому приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах, не конкретизировав о каких объемах поставок идет речь, повлекло за собой моментальное падение цен на газ в Европе, еще раз наглядно подчеркнуло доминирующее положение России на европейском газовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.

Владимир Путин с работниками завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» Kremlin.ru

«Ноябрьские фьючерсные контракты на поставки природного газа в Европу по индексу голландского TTF торговались около 75,3 евро/МВтч 29 октября после заявления Путина, что примерно на 13,25% ниже предыдущего уровня.

Контракты с 21 декабря по 22 февраля также снизились до аналогичного уровня. Европа недополучила около 8 млрд кубометров топлива из США и Ближнего Востока.

Всё это еще раз подчеркивает высокую напряженность газовых рынков Европы и ее значительную энергозависимость от России и умерит пыл спекулянтов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обладает способностью влиять на цены на газовом рынке в Европе. Об этом написала немецкая газета Die Welt.

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