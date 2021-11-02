Поручение Путина по газу умерит пыл спекулянтов — эксперт
Москва, 2 ноября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Тот факт, что одно только высказанное публично поручение президента России Владимира Путина Газпрому приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах, не конкретизировав о каких объемах поставок идет речь, повлекло за собой моментальное падение цен на газ в Европе, еще раз наглядно подчеркнуло доминирующее положение России на европейском газовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обладает способностью влиять на цены на газовом рынке в Европе. Об этом написала немецкая газета Die Welt.
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