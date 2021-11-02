Волгоград, , 15:56 — REGNUM В Волгоградской области 2 ноября впервые подтверждено 444 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 308 пациентов, скончались от осложнений ещё 29 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Новый инфекционный госпиталь в городе Волжском Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 104 880 носителей инфекции. Справились с заражением 91 903 человека, продолжают лечение в стационарах и амбулаторных условиях 9 370 пациентов.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 607 жителей.