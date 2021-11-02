Лондон, , 15:52 — REGNUM Министр охраны окружающей среды Великобритании Джордж Юстис принёс извинения за инцидент с министром энергетики Израиля Карин Эльхарар, которая из-за недоступности мероприятия для людей в инвалидных колясках не смогла попасть на 26-ю Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Об этом 2 ноября сообщает BBC.

Инвалидная коляска Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Юстис пояснил, что обычно в подобных ситуациях страна (в данном случае Израиль) уведомляет организаторов о том, что у их министра есть особые потребности.

«Очевидно, что-то пошло неправильно на этом этапе, они не были в курсе этого и не приняли соответствующие меры на определённом входе, к которому она направлялась», — добавил глава министерства.

«Мы глубоко сожалеем из-за этого инцидента, — сказал Юстис. — Мы принесли свои извинения».

Он также сообщил, что заместитель министра иностранных дел Великобритании, курирующий страны Ближнего Востока, Джеймс Клеверли должен встретиться с Эльхарар во вторник, 2 ноября.

Напомним, в микроблоге в Twitter министр энергетики Израиля Карин Эльхарар выразила сожаление по поводу того, что «ООН, пропагандирующая доступность для людей с ограниченными возможностями, в 2021 году не обеспечивает доступность для своих мероприятий». Она также надеется, что необходимые уроки из этой ситуации будут извлечены.