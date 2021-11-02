Пловдив, Болгария, , 15:52 — REGNUM В здании Народной библиотеки имени Ивана Вазова в городе Пловдиве начала свою работу масштабная выставка работ известных русских и болгарских художников XIX века на тему событий Русско-турецкой войны на Балканах 1877−1878 годов. Об этом 2 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Алексей Кившенко. Эпизод русско-турецкой войны 1877-1878 годов

Как отмечают организаторы акции, в экспозицию вошли 27 работ, созданных выдающимися мастерами живописи И. Сытиным, А. Лаврентьевым, А. Абрамовым и Х. Стояновым непосредственно во время боевых действий. Все экспонаты были приобретены в 1924-м году частным коллекционером.

Согласно официальной информации, выставка будет работать до 7 ноября нынешнего года. Предполагается, что в ближайшее время соответствующий фонд пополнится новыми экспонатами из Российской Федерации и Сербии.