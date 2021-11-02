Москва, , 15:49 — REGNUM Продление нерабочих дней в регионах России весьма нервно воспринимаются фондовым рынком, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Марьино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Несмотря на твердые заявления Кремля, что локдаун не будет продлеваться, опасения того, что вынужденные выходные укажут существенное воздействие на внутренний спрос и деловую активность активно отыгрываются биржевыми спекулянтами. Это, в частности, давит на курс рубля.

Не уверен, что передача решения о том, продлевать ли каникулы, в регионах России, вместо того, чтобы управлять этим процессом из центра, является правильной идеей. Всё-таки борьба с пандемией должна координироваться из единого центра, чтобы не порождать разночтения и непонимание.

Так, во многих регионах России сейчас ряд аспектов ограничений трактуются по-разному, и это зачастую не связано с уровнем заболеваемости.

Даже вопрос о допуске в музеи и рестораны людей с зарубежными QR-кодами в ряде субъектов федерации, как показали недавние события, попытались решать по собственному разумению, хотя он имеет явно политический характер и тесно увязан с вопросом о признании российской прививки странами Запада.

Отсутствие в этих вопросах единой политической воли и безудержная активность чиновников на местах, стремящихся изобразить бурную деятельность и порой вводящих нелепые и нелогичные ограничения, противоречащие другим мерам, увеличивает социальное напряжение и дает козыри антипрививочникам и другим политическим спекулянтам, стремящимся «половить рыбку в мутной воде», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в Новгородской области продлится ещё на неделю — с 7 по 14 ноября.

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