Ярославль, , 15:49 — REGNUM В школах Ярославской области на карантин по COVID-19 перед началом каникул закрыли 55 классов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент образования Ярославской области.

В детском саду

Целиком школы на карантин не отправляли, из-за роста заболеваемости приостановлены занятия в 55 классах, которые посещало 1183 учащихся. Еще 43 класса отправлены на карантин по ОРВИ, в них занималось 1136 человек.

Как отметили в департаменте образования, целиком отправлен на карантин из-за COVID-19 детский сад в Переславле-Залесском, здесь занималось 183 ребенка. Из-за ОРВИ приостановлены занятия в детском саду в Некрасовском районе, его посещало 47 детей. Из-за выявленных случаев коронавируса частично приостановлены занятия в 39 группах детских садов, которые принимали 743 воспитанника. Из-за ОРВИ приостановлена работа 58 групп, дома осталось 1187 дошкольников.

На данный момент школы в Ярославской области находятся на каникулах, а в детских садах работают дежурные группы. Всего дошкольные учреждения региона в нерабочие дни посещает 15 767 детей. В 341 детском саду открыты 1822 дежурных группы.

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