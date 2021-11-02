Бишкек, , 15:47 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, запрещающий государственным служащим заниматься агитацией и иными способами вмешиваться в процесс проведения выборов депутатов республиканского парламента, назначенных на 28 ноября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров President.kg

В документе отмечается, что деятельность всех избирательных комиссий, госорганов и органов местного самоуправления должна быть направлена на свободный выбор кандидата или политической партии.

Чиновники должны обеспечить возможность свободного проведения агитации кандидатами, политобъединениями, их уполномоченными представителями и доверенными лицами. В том числе предоставив равные условия доступа к государственным СМИ.

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Также им запрещается принуждать граждан к участию или неучастию в выборах.

Кроме того, введен запрет на привлечение учителей и учащихся школ, преподавателей и студентов вузов, работников органов соцобеспечения, персонала медучреждений, сотрудников государственных и муниципальных организаций и предприятий к предвыборной агитации в пользу кандидатов или партий.

За нарушение указа президент Киргизии пообещал привлекать чиновников к дисциплинарной ответственности. А также, в случае необходимости, освобождать от занимаемой должности руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных госадминистраций и органов местного самоуправления.

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