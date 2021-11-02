Москва, , 17:52 — REGNUM Рэпер Рома Жиган прокомментировал выход трека «Кто убил Марка?» коллеги Мирона Фёдорова (известен как Oxxxymiron или Оксимирон). Исполнитель опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 2 ноября.

Рэпер Рома Жиган Скриншот с YouTube

«С возвращением, Мироша! Я иногда поражаюсь твоему таланту, рассказывать всем о том, о чём и так знает каждая собака, и делать это так громко и с пафосом», — написал Рома Жиган. Он отметил, что Oxxxymiron «сам решил заговорить» о видеоролике, на котором он стоит на коленях, а Жиган даёт ему пощёчину.

Ранее Oxxxymiron представил трек-исповедь, в котором он рефлексирует на тему его конфликта с Ромой Жиганом. Он также выпустил клип, в котором появился ролик с пощёчиной, снятый 10 лет назад.

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