Москва, , 15:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России, пакет мер не повлияет на выбор крымчан, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Крым

«Это не первый абсолютно бессмысленный пакет рестрикций, который ровным счетом никак не может повлиять на исторический выбор крымчан по воссоединению с Россией. Полуостров живет вот уже восьмой год по российским законам и полностью интегрирован в правовое поле РФ. Никакими указами президента Украины этого не изменить», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Все это театральное действие больше напоминает размахивание кулаками после драки, но в Киеве, похоже, полагают, что для политического пиара хороши все средства, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, под новые санкции попали те, кто был причастен к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе, а также представители компании-лидера российского рынка киберзащиты, губернатор Севастополя и лидер «Ночных Волков».

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