Сыктывкар, , 15:44 — REGNUM Период нерабочих дней, скорее всего, является лишь началом целого набора более масштабных противоэпидемических мер. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24».

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«Придётся менять позицию, что делать, чтобы защитить население, чтобы экономика была, чтобы мы все жили и радовались и меньше умирали. Я не думаю, что всё на этой неделе закончится, что закончится этот период пандемической волны. Я думаю, что здесь будут применяться ещё другие меры в дальнейшем», — заявил Костинов.

Итоги нерабочих дней будут зафиксированы с помощью соответствующих показателей, указал он.

«Я думаю, что если не будет эффективности, то, наверное, будет управляться или другие меры. Все говорят, что убеждать, как нужно, не удаётся. Поэтому придётся ещё поработать социологам, психологам, и менять тактику оповещения людей. И, возможно, придётся даже некоторые позиции со стороны власти о добровольности её подходов», — отметил эксперт.