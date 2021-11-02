Кострома, , 16:21 — REGNUM В Костроме под угрозой срыва оказалось строительство двух детских садов и реконструкция дополнительного корпуса школы No 30. Об этом сообщает администрация региона.

Строительство детсада в посёлке Волжский Http://www.gradkostroma.ru

Речь идёт о детских садах на 280 мест, расположенных на улице Студенческий проезд и в посёлке Волжский, а также ресурсном центре естественно-научного образования на территории бывшей станции юннатов.

Контракты на возведение объектов были заключены между администрацией областного центра и обществом с ограниченной ответственностью «НОВОТЕК» из Вологды и производственно-коммерческой фирмой «НОВОТЭК» из Москвы. Средства на строительство дошкольных учреждений — более 450 млн рублей были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Деньги на реконструкцию станции натуралистов в размере 88 млн рублей получены из резервного фонда Президента РФ.

Строительство детских садов началось летом 2020 года и по условиям контрактов должно завершиться 1 декабря 2021 года. Однако, по информации региональных чиновников, на объектах отмечается «существенное отставание от графиков». В настоящее время работы на них остановлены.

Это относится и к станции юннатов, где по условиям муниципального контракта до 1 декабря 2021 года должны появиться «лаборатории для практических работ, креативная зона для научных конференций и семинаров, музей растений и живой уголок для исследований эколого-биологической направленности».

Обсуждая вопрос на еженедельном совещании в администрации региона губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал городские власти за отсутствие контроля. Он указал, что «огромное количество» чиновников не занимаются работой с подрядчиками в «ежедневном режиме». По его мнению, госслужащие должны разделить ответственность за срыв сроков строительства социально-значимых зданий вместе с частными организациями.

Оперативно ответить на вопросы ИА REGNUM о ходе исполнения муниципальных контрактов и мерах, которые администрация намерена предпринять для решения проблемы, чиновники оказались не в состоянии.

Отметим, что кроме детского сада в посёлке Волжском ООО ПФК «НОВАТЭК» занимается строительством аналогичного учреждения в районе посёлка Первый и благоустройством парка «Центральный». Стоимость работ составляет более 349 млн рублей.

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