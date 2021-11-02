Калуга, , 16:13 — REGNUM Публичный показ документально-игрового фильма «Суверенное государство Российское» состоится 11 ноября на калужском телеканале «Ника», сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Афиша к фильму Kaluga-poisk.ru

Картина «Суверенное государство Российское» стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Для Калужской области это первый успешный опыт создания документально-игрового фильма. В фильме рассказывается о событиях и политических деятелях, сыгравших ключевую роль в свержении ордынского ига. В массовых сценах были задействованы участники клуба военно-исторической реконструкции «БАТАЛЬОН», озвучил текст заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

«Суверенное государство Российское» — первый фильм документального цикла культурно-образовательного проекта «Люди и события Калужской земли». Цикл рассказывает о знаковых исторических событиях, происходивших на территории Калужской области. Среди них: Великое стояние на реке Угре 1480 года, Тарутинское сражение 1812 года, оборонительный этап битвы под Москвой 1941 года, развитие идей К. Э. Циолковского. Документально-игровые фильмы создаются специалистами, преимущественно из калужского региона. В настоящее время начато создание фильма «Капкан для Наполеона».

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