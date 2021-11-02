Москва, , 15:42 — REGNUM К концу 2021 года объём закупок на портале поставщиков Москвы должен достигнуть 70 млрд рублей, сообщил 2 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Закупки Zakupki.mos.ru

«Благодаря постоянному развитию онлайн-ресурса и совершенствованию сервисов, предлагаемых пользователям, к концу этого года общий объем закупок, совершенных через портал поставщиков, достигнет не менее 70 млрд рублей», — сказал он.

Ефимов отметил, что объём десятикратно превысит показатель 2013 года, когда портал только начал работу. Всего в каталоге товаров, работ и услуг на портале насчитывается свыше 1,4 млн позиций.

Пользуются популярностью онлайн-закупки программного обеспечения, средств связи, оргтехники, хозяйственных и канцелярских товаров, а также строительных и медицинских товаров. Также закупаются услуги — техобслуживание и текущий ремонт, ИТ-услуги, строительство и природоохранные услуги.