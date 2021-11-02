Тбилиси, 2 ноября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Ряд оппозиционных партий Грузии оказались неспособными честно общаться с избирателями и выбирают «незрелые» варианты действий, такие как бойкот парламента. Об этом 2 ноября заявил журналистам вице-премьер парламента республики Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

«Это своего рода аномалия, когда оппозиция не хочет быть оппозицией — именно с этим мы имеем дело, — сказал Талаквадзе. — Политика — это не выход из парламента и отказ от своей роли».

Он также добавил, что в оппозиции не сложилось единого мнения, какую линию поведения выбрать вместо работы в парламенте.

Напомним, 1 ноября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме в Рустави, объявил, что выборы в органы самоуправления были «сфальсифицированы». Он призвал сторонников «отобрать власть» в стране, а оппозиционных депутатов — сдать мандаты. Часть народных избранников послушали его, другие объявили бойкот парламенту, не сдавая мандаты, а также есть те, кто не согласился с Саакашвили.