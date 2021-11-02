Рязань, 2 ноября 2021, 15:54 — REGNUM Постоянный центр вакцинации, где посетители смогут получать прививки от гриппа или COVID-19, поручил организовать 2 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании правительства региона.
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По словам губернатора, ситуация в коронавирусной инфекцией остаётся предельно серьёзной, прививочную кампанию нужно проводить ещё более активно. В Рязани предложено открыть большой центр вакцинации на постоянной основе.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Рязани в технопарке «Точка кипения» открылся центр вакцинации, который сможет обслуживать до 1,8 тысячи человек ежедневно.
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