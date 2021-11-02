Чайковский, Пермский край, 2 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Чайковском городском округе задержан иностранец. Оно подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Полицейские в ходе обысков по месту жительства молодого человека обнаружили и изъяли несколько десятков свертков, содержимым которых, согласно заключению экспертов, являлся героин. Общий вес изъятого наркотика составил 100 граммов. Также в квартире подозреваемого найдены электронные весы и фасовочный материал.

Иностранец пояснил, что собирался сбывать героин в городе наркоманам с помощью тайников-закладок. В настоящее время возбуждено уголовное дело, молодой человек заключен под стражу.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по установлению канала поставки наркотического средства.