Глазго, Великобритания, , 15:37 — REGNUM После участия в конференции по климату в Великобритании президент Джоко Видодо продолжил свою рабочую поездку в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Antara.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Президент Индонезии встретится с наследным принцем Абу-Даби, а также с лидерами и бизнесменами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Джоко Видодо сопровождали министр-координатор по экономическим вопросам Аирлангга Хартарто, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, министр иностранных дел Ретно Марсуди, министр государственных предприятий Эрик Тохир и секретарь кабинета министров Прамоно Анунг.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 74 805 667 человек.

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