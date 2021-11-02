Москва, 2 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Несмотря на некоторое снижение, цены на спотовый газ в Европе остаются существенно выше, чем были в прошлые годы, а тем более по сравнению с минимумами 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

N Chadwick Хранилище газа

«Стоит обратить внимание на то, что чрезмерный рост цен на газ в Европе для России, как крупнейшего поставщика на региональном рынке трубопроводного газа и одного из сильнейших игроков на рынке сжиженного газа имеет больше минусов, чем плюсов.

Во-первых, Газпром, поставляющий газ по долгосрочным контрактам со сложными формулами определения цены, значительной части этих сверхдоходов не увидит.

Для компании в данном случае важнее стабильный спрос, позволяющий планировать разработку новых месторождений и прокладку трубопроводов на долгие годы вперед, привлекая дешевые кредиты под обеспечение будущих поставок, менее зависимых от колебаний цены.

Отсюда и нежелание компании переходить на краткосрочные контракты по текущим ценам, которые сегодня высоки, а завтра могут столь же легко упасть.

Во-вторых, высокие цены на газ повышают для Европы привлекательность альтернативной энергетики, альтернативных маршрутов поставки газа, да и привлекательность европейского рынка для конкурентов, что в итоге делает положение Газпрома на местном рынке менее устойчивым.

Сейчас уже видно, как в ряде стран Европы начинают пересматривать отношение к атомной энергетике, ранее оказавшейся под атаками «зеленых».

И, очевидно, что контракты на строительство новых АЭС в Европе американские и французские конкуренты постараются не отдать нашему Росатому, прибегая к совсем нерыночным инструментам, как это произошло недавно в Чехии, так что для России от этого пользы никакой нет.

В-третьих, высокая стоимость топлива и энергии в Европе будет способствовать сокращению потребления как домохозяйствами, так и промышленными потребителями, что негативно отразится не только на обёмах экспорта Газпрома, но и, например, на российских металлургах, поставляющих свою продукцию европейским машиностроителям.

При этом подобные заявления президента России Владимира Путина должны ещё и умерить прыть спекулянтов, которые надувают рынок деньгами сверх меры, отрывая его от реального соотношения спроса и предложения.

Потеряв деньги на текущем откате, они, возможно, в дальнейшем будут более осторожны», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкое издание Welt писало, что влиятельность президента России Владимира Путина снизила цены на газ в Европе одной фразой.

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