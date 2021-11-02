Лондон, 2 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Главным тренером английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» стал итальянский специалист Антонио Конте. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

«Мы рады объявить о назначении Антонио Конте нашим главным тренером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления.

Напомним, Конте ранее тренировал такие клубы, как «Челси», «Интер» и «Ювентус», а также сборную Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» уволил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера.