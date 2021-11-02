Курск, 2 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Курскую область поступило финансирование на работу санитарной авиации — почти 20 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Pskov.ru Санитарный вертолёт «Ансат»

Вертолет санитарной авиации «Ансат» в 2021 году уже совершил 113 вылетов, в том числе 26 — за пределы региона, в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. На борту пациентов сопровождают врач-анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист.

Были эвакуированы 115 пациентов, из них 36 детей, в том числе десять детей в возрасте до одного года. Экстренная медицинская эвакуация была необходима больным с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом. Транспортировались также с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни, 26 пострадавших в ДТП, 11 из них — дети.

Средства уже поступили. Предполагается, что вылеты будут осуществляться до конца 2021 года.