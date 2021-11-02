Москва, 2 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Введение цифрового рубля вряд ли повлечет за собой резкий массовый отказ граждан и компаний от привычных способов хранения денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

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«В Концепции цифрового рубля, представленной Банком России, отмечается, что частичное замещение цифровым рублем безналичных денег может оказать влияние на балансы кредитных организаций, — сказала Левашенко. — Однако при этом процесс будет растянутым во времени и может быть компенсирован за счет существующих инструментов кредитно-денежной политики. Позиция Банка России выглядит обоснованной: введение цифрового рубля вряд ли повлечет за собой резкий массовый отказ граждан и компаний от привычных способов хранения денег. Эксперты, прогнозирующие переток до 9 трлн рублей, ставят временной горизонт до конца 2024 года».

Кроме того, как пояснила Левашенко, для предотвращения резкого снижения ликвидности введение цифрового рубля в обращение будет постепенным и контролируемым, что позволит минимизировать риск значительного оттока ликвидности из банковского сектора за ограниченный период времени.

«Банки могут также компенсировать его за счет продажи части активов, а также за счет снижения объемов выдаваемых кредитов», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что банкам РФ удастся избежать резкого оттока ликвидности после внедрения цифрового рубля.