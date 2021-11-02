Бишкек, , 15:34 — REGNUM Правительство Киргизии выплатило €225 тысяч (около 18,5 млн рублей), которые министерство культуры задолжало немецкой фирме за переоборудование и разработку программного обеспечения исторического музея, передают киргизские СМИ сегодня, 2 ноября.

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Отмечается, что деньги на эти цели выделили из республиканского бюджета.

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Ранее минкультуры сообщало о том, что этот музей не могут открыть в течение нескольких лет, поскольку подрядчик из Германии отказывается отдать ключи от всех приложений, по которым работает новое оборудование, до тех пор, пока ему не выплатят всю обещанную сумму.

Исторический музей Киргизии планируют открыть не раньше конца ноября 2021 года, когда представители немецкой фирмы приедут в Бишкек и запустят программное обеспечение.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня 2020 года Первомайский районный суд столицы Киргизии признал бывшего премьер-министра Сапара Исакова виновным по статье «Коррупция» и приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о музее и к 12 годам по делу об ипподроме.

В результате частичного сложения наказаний экс-главу правительства приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 247 млн 650 тысяч сомов (233,4 млн рублей).

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