Нью-Йорк, США, 2 ноября 2021, 15:54 — REGNUM Заседание СБ ООН, которое должно было быть посвящено обсуждению ситуации в Боснии и Герцеговине, откладывается. Об этом сообщил 2 ноября телеканал «Радиотелевидение Республики Сербской» (РТРС).
Первоначально планировалось, что заседание пройдет 2 ноября. По новым данным, оно пройдет не ранее, чем 3 ноября, но не позднее 5 ноября, когда заканчивается мандат сил EUFOR (Силы Европейского союза — ИА REGNUM).
Совет безопасности во время заседания должен проголосовать по вопросу об отчете непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта о ситуации в БиГ и о продлении миссии EUFOR.
В отчете Шмидт отметил, что существует большая опасность того, что страна развалится, и что конфликт в БиГ возобновится.
Ранее член президиума БиГ от сербов Милорад Додик высказал убеждение, что СБ ООН не примет отчет Шмидта, так как он написан в угоду одного из государствообразующих народов БиГ — боснийских мусульман.