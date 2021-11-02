Нью-Йорк, США, , 15:54 — REGNUM Заседание СБ ООН, которое должно было быть посвящено обсуждению ситуации в Боснии и Герцеговине, откладывается. Об этом сообщил 2 ноября телеканал «Радиотелевидение Республики Сербской» (РТРС).

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Первоначально планировалось, что заседание пройдет 2 ноября. По новым данным, оно пройдет не ранее, чем 3 ноября, но не позднее 5 ноября, когда заканчивается мандат сил EUFOR (Силы Европейского союза — ИА REGNUM).

Совет безопасности во время заседания должен проголосовать по вопросу об отчете непризнанного ООН верховного представителя Кристиана Шмидта о ситуации в БиГ и о продлении миссии EUFOR.

В отчете Шмидт отметил, что существует большая опасность того, что страна развалится, и что конфликт в БиГ возобновится.

Ранее член президиума БиГ от сербов Милорад Додик высказал убеждение, что СБ ООН не примет отчет Шмидта, так как он написан в угоду одного из государствообразующих народов БиГ — боснийских мусульман.