Москва, 2 ноября 2021, 15:33 — REGNUM После введения цифрового рубля российские банки действительно могут столкнуться с оттоком ликвидности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
«Отток ликвидности действительно может быть. Однако если ЦБ законодательно закрепит статус цифрового рубля и будет регулировать участие банков в обороте таких денежных знаков, то причин для беспокойства нет, — сказал Ковригин. — Пока до конца не понятен правовой и экономический статус цифрового рубля. Если это будет альтернативой биткоину и оборот рублей будет осуществляться вне банковской системы, отток ликвидности будет более серьёзным. Если ЦБ позволит банкам участвовать в обороте цифровых рублей, оттока можно избежать».
Как полагает экономист, если отток ликвидности будет иметь место, то это отразится на количестве и стоимости выдаваемых банковских кредитов.
«Банки будут вынуждены реализовывать часть принадлежащих им долговых ценных бумаг (государственных облигаций и т.п.)», — уточнил Ковригин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слухи о том, что цифровой рубль может стать «дамокловым мечом» банковского сектора, назвали сильно преувеличенными.
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