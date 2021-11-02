Москва, , 15:33 — REGNUM После введения цифрового рубля российские банки действительно могут столкнуться с оттоком ликвидности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Отток ликвидности действительно может быть. Однако если ЦБ законодательно закрепит статус цифрового рубля и будет регулировать участие банков в обороте таких денежных знаков, то причин для беспокойства нет, — сказал Ковригин. — Пока до конца не понятен правовой и экономический статус цифрового рубля. Если это будет альтернативой биткоину и оборот рублей будет осуществляться вне банковской системы, отток ликвидности будет более серьёзным. Если ЦБ позволит банкам участвовать в обороте цифровых рублей, оттока можно избежать».

Как полагает экономист, если отток ликвидности будет иметь место, то это отразится на количестве и стоимости выдаваемых банковских кредитов.

«Банки будут вынуждены реализовывать часть принадлежащих им долговых ценных бумаг (государственных облигаций и т.п.)», — уточнил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слухи о том, что цифровой рубль может стать «дамокловым мечом» банковского сектора, назвали сильно преувеличенными.

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