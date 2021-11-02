Москва, 2 ноября 2021, 15:33 — REGNUM Россия поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию, заявил 2 ноября президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, в России рассчитывают, что реализация декларации будет стимулировать партнёрство всех заинтересованных стран в вопросе сохранения лесов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия опирается на уникальный ресурс лесных экосистем в вопросе достижения углеродной нейтральности.
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