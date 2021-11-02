Кемерово, 2 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 3 ноября, ожидается понижение температуры до — 16 °C днём, и до — 22 °C ночью. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что готовятся к первым морозам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

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«Наши ТЭЦ и ГРЭС будут постепенно повышать температуру теплоносителя в подающих трубопроводах. С вечера 2 ноября на кемеровских электростанциях планируем поднять температуру до 103 °C, завтра, 3 ноября, до 108°С», — уточнили в компании.

Отмечается, что оперативные бригады в теплосетях дежурят круглосуточно, топлива на ТЭЦ и ГРЭС достаточно, все необходимые материалы для устранения возможных повреждений на теплосетях в наличии.