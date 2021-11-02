Красногорск, 2 ноября 2021, 15:31 — REGNUM Россия принимает ощутимые меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов. Такое заявление 2 ноября в ходе видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН сделал президент РФ Владимир Путин.
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Российский лидер также добавил, что финансирование на эти цели последовательно наращивается.
Путин считает, что это послужит и достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G20 президент РФ Владимир Путин заявил, что международному сообществу следует серьёзно оценить инвестиции в меры по сохранению леса в России и Латинской Америке. Российский лидер считает, что это может оказаться более эффективным, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах.