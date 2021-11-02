Красногорск, 2 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Россия принимает ощутимые меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов. Такое заявление 2 ноября в ходе видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством в рамках климатического саммита ООН сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Мы принимаем самые серьёзные и энергичные меры для их (лесов — Прим. ИА REGNUM) сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления», — уточнил глава государства.

Российский лидер также добавил, что финансирование на эти цели последовательно наращивается.

«Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что её реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов», — сказал президент РФ.

Путин считает, что это послужит и достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G20 президент РФ Владимир Путин заявил, что международному сообществу следует серьёзно оценить инвестиции в меры по сохранению леса в России и Латинской Америке. Российский лидер считает, что это может оказаться более эффективным, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах.