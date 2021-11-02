Баку, , 15:32 — REGNUM Депутаты парламента Азербайджана подготовили законопроект «Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября — Днём победы». Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что рассмотрение документа назначено на 5 ноября. Законопроект предполагает, что амнистия коснётся участников войн. Это касается боёв в Нагорном Карабахе, Великой Отечественной войны и других конфликтов. Также под амнистию могут попасть близкие родственники тех, кто погиб в ходе войны или пропал без вести.

Кроме того, отдельно в законопроекте указаны, награждённые орденами и медалями за участие в боевых операциях, те, кто получил инвалидность в ходе боёв, и их близкие родственники. Под амнистию могут попасть участники миротворческих операций в составе ВС Азербайджана и бывшего СССР.

Законопроектом предусмотрена амнистия для вынужденных беженцев в ходе конфликта между Арменией и Азербайджаном. Рассмотрение законопроекта назначено на 5 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку. В Азербайджане войну стали официально называть «Отечественной», а 8 ноября — «Днём победы».