Москва, 2 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Объявленный в России локдаун еще не подошел к своему завершению, однако информационные агентства уже распространили информацию о продлении нерабочих дней в Новгородской области, планах пролонгирования режима «повышенной готовности» в других регионах. На фоне резкого ухудшения статистики заболеваемости, власти продолжают бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер Юридической группы «Атлант», адвокат Сергей Квашенинников.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

«В связи с этим в экспертном сообществе наблюдается полярные мнения. Одни специалисты, не видя пользы в выходных в деле профилактики коронавирусаа, утверждают о губительности длинных нерабочих дней для экономики страны, другие — наоборот, видят в этом спасение от инфекции. Пускай и ценой материальных потерь. Отметим, что зачастую такие мнения высказывают персоны, далекие от медицины и инфекциологии (отрасли медицинских наук об инфекциях и борьбе с ними).

Некоторые исследователи видят в таких мерах политический подтекст. Известно, что октябрь и ноябрь — издавна роковые месяцы в истории России, когда наблюдаются кардинальные общественно-политические события.

Действительно, критически разбирая эти позиции, нельзя не прийти к выводу о том, что все смешалось: COVID-19, политика, общественное мнение. Обыватели, не первый год живут в состоянии тревоги и неизвестности. Это понятно, потому что в новейшей истории России и мира еще не было такого, чтобы течение какой-то болезни, пускай даже заразной, столь сильно меняло ход человеческой жизни.

За неполные два года, общество научилось жить с массой новых ограничений и запретов. Средства индивидуальной защиты стали нашими постоянными спутниками. Мы начинаем привыкать к QR-кодам, как допуску к еде, развлечениям и путешествиям. Еще пару лет назад мысли об уголовной ответственности за отказ от вакцинации казались кощунственными, а сейчас — вполне серьезно обсуждаются на высшем политическом уровне.

Температура социального благополучия измеряется динамикой ежедневных сводок о количестве заболевших. Мы как бы забыли о сезонных эпидемиях гриппа, простуды и прочих ОРЗ. Нам больше не рассказывают о борьбе с онкологией и сердечно-сосудистых заболеваний. Фокус общественного внимания направлен на коронавирус, как если бы эта хворь осталась единственной, чем болеют люди. Как будто бы коллективный иммунитет к инфекции решит извечные человеческие проблемы…

Тем временем человеческая жизнь продолжается: рожаются дети, умирают старики, причем не только и не столько от COVID-19. В общественно-политических элитах назрел серьезный вопрос об идеологии борьбы с коронавирусом. Ведь, эта инфекция обнажила огромное количество назревших проблем в жизни людей, первой из которых является утрата обществом достаточных навыков самоорганизации в целях спасения человеческого вида как такового.

Выяснилось, что, несмотря на всю силу аппарата государственного принуждения и институтов гражданского общества — мы не можем обеспечить ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции в местах общего пользования, регулярное мытье рук, использование антисептиков, стирку одежды, наконец, вакцинацию! На деле эти простые правила самосохранения превратились в антиковидные ритуалы: делаем вид, что соблюдаем.

Стало привычным, когда много раз ношенная медицинская или тряпочная маска, надетая «под нос», является неким оберегом от претензий контролирующих органов. Никого не шокируют новости о продаже сертификатов о вакцинации. Однако для того, чтобы средства защиты работали, нужна сознательность при их применении, понимание всей ответственности перед обществом. Этого остро не хватает.

В такой ситуации любые длинные выходные уже не воспринимаются как необходимая мера профилактики. В Москве наблюдаются скопления людей, только уже не в офисах, а на улицах и в парках. Социальная природа человека принуждает его общаться с другими членами общества, причем общаться лично.

В то же время важнейшим показателем эффективности управления регионом становится та сама ковидная кривая. Всплеск заболеваемости может свидетельствовать о недостаточной профессиональной компетентности главы региона — со всеми вытыкающим отсюда последствиями. Население игнорирует правила борьбы с инфекцией, а у власти нет законных рычагов для «принуждения к благоразумию».

Уверены, что простое объявление нерабочих дней в регионах не сильно повлияет на ситуацию с заболеваемостью. Главам субъектов необходимо будет искать новые рычаги для решения проблемы. И здесь возникают опасения запроса «особых мер» к федеральным властям.

Меня, как адвоката, то есть представителя института гражданского общества, остро заботит адекватность таких «особых мер». Что это может быть? Комендантский час? Пропускная система в общественном транспорте? Блок-посты на дорогах? Испытано в Хакасии и Крыму. Полный локдаун с остановкой всей общественной жизни? Введение новых норм о наказаниях за нарушение вводимых ограничений?

Конституционный суд РФ, оценивая разумность тех или иных решений законодателя прибегал к так называемому балансу частных и публичных интересов. Ограничение прав отдельных категорий граждан считалось законным, когда это было необходимо для всего общества. Думаем, что применение новых антиковидных мер должно быть разумным.

Продление выходных дней больной бьет по экономике, но не по инфекции. Болезнь профилактирует лишь карантин в пределах срока инкубационного периода и болезни. Для коронавируса это месяц-два.

Можно ли остановить страну на такой длительный срок? Можно. Но, во-первых, нужны мощные механизмы социальной поддержки населения. Несмотря на то, что объявленные выходные являются оплачиваемыми дни, деньги за них получают разве что работники бюджетной сферы. Частник платит за работу. За выходные он не платит. И никакими наказаниями для предпринимателей тут не обойтись — если человек не зарабатывает, ему нечем оплачивать наемный труд. Голодное население — это опасность для страны.

Во-вторых, требуется объективно оцениваться негативные последствия для экономики. Сможет ли страна, и без того окруженная сложностями, восстановить свой потенциал после вынужденного простоя? Уверен, что это будет непросто.

Конечно, не может быть одной простой меры, позволяющей раз и навсегда справиться с новой коронавирусной инфекцией. Противодействуя ковиду, следует одновременно решать и другие застарелые проблемы общества. И здесь не обойтись без комплексного механизма, включающего в себя не только сплошные запреты, но и поощрения.

Метод кнута и пряника никто не отменял. Пользуешься средствами индивидуальной защиты, получаешь своевременно вакцину, соблюдаешь социальное дистанцирование — получи бонус от государства (денежное пособие, льготы по налогам и т.д.).

Правомерное поведение должно стать выгодным для населения. Только так, наряду с жесткими принудительными мерами, можно создать нужный уровень общественной «толковости» и самодисциплины», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, период нерабочих дней в Новгородской области продлится ещё на неделю — до 14 ноября.

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