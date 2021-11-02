Уфа, , 15:37 — REGNUM Официального разрешения на использование вакцин от COVID-19 для детей и подростков ожидают в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Вакцинация ребенка (не от коронавируса) Кб8.рф

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«Внесение изменений в инструкцию и выход препарата ожидается в ноябре текущего года. Это будет вакцина «ГамКовидВак» в меньшей дозировке в зависимости от возраста юных пациентов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в стационарах Башкирии медицинскую помощь получают 880 пациентов с COVID-19, в том числе 35 человек находятся в тяжелом состоянии, семь человек подключены к аппарату ИВЛ. На дому лечатся 7272 человек с легкой формой заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в республике прививку от COVID-19 получили — 1 684 704 человека, завершили вакцинацию — 1 349 177 человек.