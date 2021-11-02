Москва, 2 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Консервативно настроенная часть населения РФ продолжит увеличивать средства на депозитных счетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание замглавы ВТБ Анатолия Печатникова о том, что в сберегательном поведении жителей РФ произошел перелом и они вновь заинтересовались классическими депозитами.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

«С этим трудно согласиться, — сказал Ковригин. — Да, ставки по депозитам растут, но они всё равно не обгоняют инфляцию. Часть консервативно настроенного по отношению к инвестициям населения по-прежнему хранит деньги на депозитных счетах. Их объём увеличивается закономерно — в связи с восстановлением экономики после жёстких запретов 2020 года реальные располагаемые доходы увеличились. Но говорить об изменении сберегательной модели жителей РФ нельзя. Те, кто активно, но аккуратно инвестирует через брокерские услуги, уже вряд ли возвратится к депозитам. Те же ОФЗ дают больше процентов при 100-процентной защищённости».

По его словам, динамика рынка депозитов и дальше будет умеренно позитивной.

«Консервативная часть населения продолжить увеличивать средства на депозитных счетах. Но серьёзной трансформации рынка депозитов уже не будет — не вернётся их объём к показателям, например, пятилетней давности», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российским банкам пообещали приток новых денег.