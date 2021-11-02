Варшава, , 15:26 — REGNUM Представители Социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» снизился до 34,5%, хотя месяц назад этот показатель составлял 36,3%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге второе место с результатом в 21,9% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг был выше на 0,2% и составлял 22,7%.

На третьем месте по популярности оказалось движение «Польша — 2050», которая пока не получила статус политической партии. Однако уровень его поддержки существенно упал. За его представителей готовы отдать голоса 15,4% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял всего 21,8%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 6,8% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 5,4%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4% симпатий.

Исследование было проведено 28−29 октября. В нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.