Саратов, 2 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В двух районах Саратова отключили центральное отопление и горячее водоснабжение. О прекращении подачи услуг стало известно 2 ноября в 14:15 (местное время) в связи с аварийно-ремонтными работами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Oblvesti.ru Тепло

В зону отключения центрального отопления и горячего водоснабжения попали 85 жилых домов Кировского и Ленинского районов города с населением 33 072 человека, из них 5512 детей. Также подача тепла и горячей воды приостановлена в пяти детских садах.

Предварительно, аварийно-ремонтные работы продлятся до 09:00 3 ноября.

В ночь на среду, 3 ноября, синоптики прогнозируют температуру воздуха не выше 0 градусов, днем потеплеет до +7.

ИА REGNUM ранее сообщало, 25 октября без отопления в Саратове остались 55 многоквартирных домов. На следующий день количество домов, попавших в зону отключения, возросло до 102. На сетях ПАО «Т Плюс» на улице Вишневая велись работы по устранению коммунальной аварии.

Читайте также: В Саратове крупная авария оставила без отопления более 100 домов