Ярославль, 2 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Житель Ярославля Павел Корьев выиграл суд у МВД и федерального казначейства, получив денежную компенсацию за ранее незаконно отобранные у него права. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на представителя истца.

Yarnews.net Павел Корьев

Сама история тянется с июня 2019 года, когда водитель маршрутного такси не смог пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как не сдал анализ мочи по физиологическим причинам, а анализ крови у него отказался брать врач больницы. В итоге ярославец лишился водительских прав. Но, как сообщало ИА REGNUM, смог вернуть их после вмешательства Генеральной прокуратуры и соответствующего решения Верховного суда РФ.

Вернув водительское удостоверение, Павел Корьев подал иск к МВД о компенсации морального вреда и выпадающих доходов, которые он мог получить, оставаясь водителем автобуса. Спустя полгода Дзержинский районный суд Ярославля требования истца частично удовлетворил, постановив выплатить Павлу Корьеву компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей и выпадающих доходов на 75 тысяч, всего водитель должен получить 125 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.