Пермь, , 15:25 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении женщины, оставившей в опасности своего годовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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По данным ведомства, летом 2020 года женщина умышленно оставила сына одного дома. Ребёнок находился без присмотра несколько часов. В это время в квартире произошло бытовое потопление холодной водой. Мальчик оказался один в затопленной квартире, без еды и питья.

На помощь пришли соседи, услышавшие плач ребенка. Они вскрыли квартиру и успокоили мальчика.

Нерадивую мать приговорили к пяти месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Семью поставили на социальный учет.