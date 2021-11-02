Москва, 2 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Слухи о том, что цифровой рубль может стать «дамокловым мечом» банковского сектора, сильно преувеличены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Система быстрых переводов вроде как работает, и поверить в то, что в цифровом рубле это будет бесплатно, сложно, — сказал Ордов. — Сегодня банки научились проводить платежи оперативно даже для юридических лиц, поэтому принципиальных выгод от использования «новой валюты» не ожидается. Если цифровой рубль не будет иметь лимитов на операции, то возникает резонный вопрос, а почему в банках эти лимиты должны быть? Цифровой рубль может дать новый уровень свободы, скорости и независимости для граждан и компаний, но он явно все это потеряет при сохранении текущего регулирования и ограничений. А на эту тему мы мало что слышим от ЦБ РФ, из Госдумы и правительства РФ».

Как полагает Ордов, скорее цифровой рубль окажется заложником неэффективной банковской системы России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ эмиссия цифрового рубля остается под большим вопросом.