Москва, 2 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В России процесс эмиссии цифрового рубля остается под большим вопросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

«На данном этапе вообще остается большим вопросом процесс эмиссии цифрового рубля и возможности использовать его в современной российской финансовой системе, так как банковский кризис станет почти неизбежным, а цифровых платформ, способных заменить кредитные организации, у нас нет, — сказал экономист. — Неправомерное списание средств и мошенничество дает возможность предъявить претензии банку, где открыт расчетный счет, а готов ли ЦБ РФ стать ответчиком по сомнительным платежам с цифровым рублем? Какой смысл гражданам и компаниям переходить в цифровой рубль, если транзакции не станут дешевле, а банковский счет останется безальтернативной необходимостью?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что законодательное регулирование цифрового рубля может выхолостить любые его позитивные свойства.