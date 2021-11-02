Ульяновск, 2 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить экологический мониторинг ситуации в рабочем посёлке Мулловка. Данное поручение дано на заседании штаба по комплексному развитию региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM У воды

Власти поясняют, что в Мулловке возобновил работу спиртовой завод, в отношении которого суд одной из инстанции вынес решение о прекращении работы предприятия. Губернатор отметил, что получает обращения жителей о ситуации в посёлке.

«Но Самарский кассационный суд отменил это решение, и завод вновь оказался в центре возмущения общественности», — сказал Алексей Русских.

Он поручил министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области включиться в судебный процесс и «жёстко контролировать ситуацию со сбросом сточных вод». Губернатор высказал мнение, что в посёлок нужно направить «бригаду инспекторов для забора проб воды из реки Сосновка»:

«Мы не должны выпускать ситуацию из-под контроля».

Минприроды Ульяновской области продолжит мониторинг ситуации.

«В случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ мы вновь будем выходить в суд с иском о привлечении виновного лица к ответственности», — заверила исполняющая обязанности министра природы Гульнара Рахматулина.

Руководство завода, в свою очередь, заявляет о подготовительной работе по строительству локальных очистных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года в посёлке Мулловка Ульяновской области началась расчистка пруда Красотка, на что из резервного фонда правительства выделено 3 млн рублей. Кроме того, в регионе планируют расчистить русло Свияги. Это три участка: от Вырыпаевки до набережной госуниверситета, затем до поселков Дачный, Сельдь и Мостовая.