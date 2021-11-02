Тюмень, , 15:20 — REGNUM В Тюмени из-за вспышки коронавирусной инфекции в радиологическом отделении №1 «Медицинского города» пациентов с онкологическими заболеваниями отправили домой. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В отделении выявлено три пациента с положительным результатом теста на COVID-19. В соответствии с эпидемиологическими правилами, остальные больные из отделения были выписаны как контактные.

«Все противоэпидемические меры в отделении были приняты, проведена обработка отделения. Весь персонал отделения вакцинирован», — отметила Александра Малыгина.

По её словам врачи будут курировать онкобольных, и по истечении срока карантина при отрицательном тесте на COVID-19 пациенты будут вновь госпитализированы и возобновят лечение.