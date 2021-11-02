Сыктывкар, , 15:18 — REGNUM Добровольная вакцинация в России не даёт эффективного результата. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Zdrav-nnov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Я думаю, что такие шаги (намечаются). Не хотим добровольно того, чтобы уменьшить заболеваемость — а вирус будет ещё долго, — и вводить придётся другие методы. Потому что опыт других стран показывает: охват вакцинации даёт эффект, потом ревакцинация — опять эффект. У нас вакцинация не идёт, как мы хотели, ревакцинация — у тех, кто раньше были вакцинированы. Поэтому уменьшать заболеваемость очень трудно», — заявил Костинов.