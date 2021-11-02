Белград, , 17:10 — REGNUM Инициатива создания зоны свободной торговли между Сербией, Северной Македонией и Албанией под названием Open Balkan с самого начала была обречена, и ее судьба не зависит от того, останется ли у власти один из её учредителей — премьер-министр Северной Македонии в отставке Зоран Заев. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политолог, сотрудник Института европейский исследований (Белград) Стеван Гайич.

Премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и президент Сербии Александр Вучич на встрече в формате Балканского мини-Шенгена в Охриде, ноябрь 2019 года Vlada.mk

Напомним, что 3 и 4 ноября в Белграде должна пройти встреча инициативы Open Balkan. Изначально планировалось, что в сербскую столицу приедут премьер-министры Северной Македонии и Албании — Зоран Заев и Эди Рама. Но Заев, чья партия СДСМ проиграла муниципальные выборы в Македонии, 31 октября завил о том, что уходит в отставку. Уеж 1 ноября его кабинет сообщил о том, что Заев не поедет в Белград на встречу с Рамой и президентом Сербии Александром Вучичем, а его страну на этой встрече будет представлять другой кандидат.

«По моему мнению, эта инициатива с самого начала была мертворождённой. Это была своего рода замена для евроинтеграции региона, которая полностью застопорилась и вряд ли когда-либо процесс возобновится», — рассказал эксперт.

По словам Гайича, Евросоюз не проявляет никакого интереса к приему новых членов, у самой организации много собственных проблем. «В восточной Европе уже формируется блок как противовес Брюсселю — это Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Прежде всего, Польша является проблемой для ЕС», — добавил политолог.

Гайич напомнил о том, что инициатива Open Balkan — это другое название бренда «мини-Шенген», который на Балканах активно продвигал Алекс Сорос, сын Джорджа Сороса.

«Но мне кажется, что это гиблое дело. На Балканах скорее всего происходит большая смена политических поколений. То, что произошло в Северной Македонии, может отразиться и на сербской власти. Надо вспомнить о том, что некоторые независимые СМИ в Сербии ранее связывали Заева с реализацией наркотиков с самой большой плантации марихуаны в Европе — плантации Йованица в Сербии. Если в Македонии начнется какое-то расследование, это может отразиться на людей, близких к правящему режиму в Белграде», — подытожил Стеван Гайич.